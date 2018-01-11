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Жаклин Шеффер станет сценаристом фильма Marvel о Черной Вдове
Студи Marvel нашла сценариста для работы над фильмом о легендарной Черной Вдове. Сюжет напишет Жаклин Шеффер, дебютировавшая в мелодраме «Таймер». Сведения со ссылкой на инсайдера появились в издании Variety.

Жаклин Шеффер станет сценаристом фильма Marvel о Черной Вдове


После беседы с несколькими сценаристами глава Marvel Кевин Файги остановил выбор на молодой специалистке Шеффер. Возможный сюжет уже обсудили с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая исполнит роль Наташи Романовской.



С 2010 года звезда Йоханссон играет русскую шпионку во всех частях «Мстителей». Актриса полюбилась зрителям и стала для них настоящей героиней популярных комиксов, про которую обязательно должен быть отдельный фильм.

За свою только начинающуюся карьеру Шеффер написала несколько удачных сценариев: «Отпетые мошенники», «Холодное сердце», «Олаф и холодное приключение».

Ранее в Сети появился трейлер к новому эпизоду «Мстителей»
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:54
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