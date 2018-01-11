Жаклин Шеффер станет сценаристом фильма Marvel о Черной Вдове
Студи Marvel нашла сценариста для работы над фильмом о легендарной Черной Вдове. Сюжет напишет Жаклин Шеффер, дебютировавшая в мелодраме «Таймер». Сведения со ссылкой на инсайдера появились в издании Variety.
После беседы с несколькими сценаристами глава Marvel Кевин Файги остановил выбор на молодой специалистке Шеффер. Возможный сюжет уже обсудили с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая исполнит роль Наташи Романовской.
С 2010 года звезда Йоханссон играет русскую шпионку во всех частях «Мстителей». Актриса полюбилась зрителям и стала для них настоящей героиней популярных комиксов, про которую обязательно должен быть отдельный фильм.
За свою только начинающуюся карьеру Шеффер написала несколько удачных сценариев: «Отпетые мошенники», «Холодное сердце», «Олаф и холодное приключение».
Ранее в Сети появился трейлер к новому эпизоду «Мстителей»
После беседы с несколькими сценаристами глава Marvel Кевин Файги остановил выбор на молодой специалистке Шеффер. Возможный сюжет уже обсудили с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая исполнит роль Наташи Романовской.
С 2010 года звезда Йоханссон играет русскую шпионку во всех частях «Мстителей». Актриса полюбилась зрителям и стала для них настоящей героиней популярных комиксов, про которую обязательно должен быть отдельный фильм.
За свою только начинающуюся карьеру Шеффер написала несколько удачных сценариев: «Отпетые мошенники», «Холодное сердце», «Олаф и холодное приключение».
Ранее в Сети появился трейлер к новому эпизоду «Мстителей»
Автор: Джанабилова Татьяна П