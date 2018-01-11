«Дом-2»: Елизавета Триандафилиди продолжает радоваться тому, что встретила Алексея Чайчица
Елизавета Триандафилиди, участница популярного телешоу «Дом-2», заявила, что счастлива встречей на проекте с Алексеем Чайчица. Девушка призналась в соцсетях, что они смогли найти друг друга «во враждебном мире» и стать счастливыми.
Триандафилиди разместила фотоснимок, сделанный на Поляне. Далее девушка сообщает, что она и Алексей «встретились как два ребёнка, потерявшиеся в этом огромном мире, где всё почти обесценилось». Участница телешоу сообщила далее, что ей приятно видеть улыбку родного человека и «радоваться чистому голубому небу». «Мы потерялись и встретили друг друга, наш мир один», - написала молодая женщина.
Далее было отмечено, что мир её и Алексея прекрасен, он «наполнен улыбками и любовью». «Мы смотрим на него одними глазами, я безумно счастлива», - подчеркнула Елизавета Триандафилиди.
Триандафилиди разместила фотоснимок, сделанный на Поляне. Далее девушка сообщает, что она и Алексей «встретились как два ребёнка, потерявшиеся в этом огромном мире, где всё почти обесценилось». Участница телешоу сообщила далее, что ей приятно видеть улыбку родного человека и «радоваться чистому голубому небу». «Мы потерялись и встретили друг друга, наш мир один», - написала молодая женщина.
Далее было отмечено, что мир её и Алексея прекрасен, он «наполнен улыбками и любовью». «Мы смотрим на него одними глазами, я безумно счастлива», - подчеркнула Елизавета Триандафилиди.
Автор: Семен Зайцев