В московской школе объявили забастовку учеников
В школе им. Тубельского в Москве устроена забастовка. Родители учеников устроили акцию протеста у здания, оставив детей дома. Массовое недовольство вызвало поведение директора заведения, который якобы принимает решение без оглядки на учителей и управляющий совет.
Последней каплей для родителей и учеников стал демонтаж спортивного комплекса, находящегося на третьем этаже. По их словам, это место было символическим для учебного заведения. Участников акции протеста возмущает не само действие, а то, что все сделали без ведома школьников, родителей и педагогического состава.
Сообщение о демонтаже комплекса появилось на сайте столичной школы 9 января. Причиной этого выступила возможная опасность получения травмы. В тексте заметки говорится, в текущем году администрация учебного заведения планирует закупить безопасный спортивный инвентарь. Также был объявлен сбор предложений по организации свободного на третьем этаже пространства.
Последней каплей для родителей и учеников стал демонтаж спортивного комплекса, находящегося на третьем этаже. По их словам, это место было символическим для учебного заведения. Участников акции протеста возмущает не само действие, а то, что все сделали без ведома школьников, родителей и педагогического состава.
Сообщение о демонтаже комплекса появилось на сайте столичной школы 9 января. Причиной этого выступила возможная опасность получения травмы. В тексте заметки говорится, в текущем году администрация учебного заведения планирует закупить безопасный спортивный инвентарь. Также был объявлен сбор предложений по организации свободного на третьем этаже пространства.
Автор: Валерия Орлова