В Нижнем Новгороде пропавшую женщины нашли живой
В Нижнем Новгороде пропавшую 34-летнюю женщину нашли живой. С момента исчезновения прошли 2 дня.
Как стало известно, женщина не прибыла на свое рабочее место после завершения новогодних каникул. К поискам пропавшей привлекли работников правоохранительных органов и волонтёров.
Детальных сведений относительно исчезновения нижегородки нет. Состояние здоровья женщины на текущий момент не раскрывается.
Как стало известно, женщина не прибыла на свое рабочее место после завершения новогодних каникул. К поискам пропавшей привлекли работников правоохранительных органов и волонтёров.
Детальных сведений относительно исчезновения нижегородки нет. Состояние здоровья женщины на текущий момент не раскрывается.
Автор: Валерий Антонов