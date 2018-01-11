Павел Дуров попросил не называть Telegram "российским продуктом"
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил не называть сервис российским продуктом. Об этом бизнесмен сообщил на своей официальной странице в соцети Twitter.
По словам Друрова, компания-оператор Telegram не имеет на территории РФ никаких серверов, банковских счетов, юридических лиц и разработчиков. Такое разъяснение он решил дать после появления публикации в издании Financial Times, которая получила название «Российское приложение хочет присоединиться к блокчейн-мании». В ней упоминалось, что инфраструктура сервиса расположена в РФ.
Telegram представляет собой кроссплатформенный мессенджер для мобильных устройств и ПК, позволяющих оперативно обмениваться сообщениями и различными медиафайлами. Впервые о сервисе узнали в августе 2013 года.
По словам Друрова, компания-оператор Telegram не имеет на территории РФ никаких серверов, банковских счетов, юридических лиц и разработчиков. Такое разъяснение он решил дать после появления публикации в издании Financial Times, которая получила название «Российское приложение хочет присоединиться к блокчейн-мании». В ней упоминалось, что инфраструктура сервиса расположена в РФ.
Telegram представляет собой кроссплатформенный мессенджер для мобильных устройств и ПК, позволяющих оперативно обмениваться сообщениями и различными медиафайлами. Впервые о сервисе узнали в августе 2013 года.
Автор: Валерия Орлова