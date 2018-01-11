В 2018 году потребности майнеров в электричестве превзойдут объемы потребления Аргентины
В 2018 году потребности майнеров в электричестве превзойдут объемы потребления Аргентины. Сведения предоставлены аналитиками агентства Morgan Stanley.
Интернет-пользователи со всего мира занялись добычей криптовалюты. Мощности серверов растут и потребляют огромное количество энергии. В этом году майнеры могут израсходовать 140 тераватт-часов, а это 0,6% от мировых объемов потребления. Китай и США, считающиеся основными производителями энергии, от этого только выиграют, так как их акции начнут стремительно расти.
«Если стоимость криптовалют продолжит расти, то мы заметим рост потребления электричества. Объемы колоссальны, например, электрокары начнут расходовать такое количество энергии только через семь лет», - рассказал аналитик Николас Эшсворт.
Ранее эксперты спрогнозировали курс биткоина.
Интернет-пользователи со всего мира занялись добычей криптовалюты. Мощности серверов растут и потребляют огромное количество энергии. В этом году майнеры могут израсходовать 140 тераватт-часов, а это 0,6% от мировых объемов потребления. Китай и США, считающиеся основными производителями энергии, от этого только выиграют, так как их акции начнут стремительно расти.
«Если стоимость криптовалют продолжит расти, то мы заметим рост потребления электричества. Объемы колоссальны, например, электрокары начнут расходовать такое количество энергии только через семь лет», - рассказал аналитик Николас Эшсворт.
Ранее эксперты спрогнозировали курс биткоина.
Автор: Джанабилова Татьяна П