Тина Тернер и группа «Queen» стали лауреатами премии «Грэмми» 2018 года
Тина Тернер и музыканты группы «Queen» стали лауреатами премии «Грэмми». Торжественная часть награждения пройдет летом 2018 года.
В США обнародовали список лауреатов знаменитой музыкальной премии «Грэмми» 2018 года в номинации «За музыкальные достижения в течении всей жизни». Претендентами награды выбрали певицу Тину Тернер и музыкальный рок-коллектив «Queen». По словам Нила Портнова, эту премию вручают самым влиятельным и авторитетным персонам, которые единолично или в коллективе принимали участие в творении самых значимых музыкальных произведений в истории.
Также, кроме упомянутых выше, награду получат Нил Даймонд, Луи Джордан, Эммилу Харрис, участники группы «Meters» и ударник Хал Блейн, который работал с такими знаменитостями, как Элвис Пресли, Френк Синатра и группа «Beach Boys».
Сама церемония награждения и праздничный концерт, посвященный всемирно знаменитым исполнителям, состоятся летом 2018 года.
В США обнародовали список лауреатов знаменитой музыкальной премии «Грэмми» 2018 года в номинации «За музыкальные достижения в течении всей жизни». Претендентами награды выбрали певицу Тину Тернер и музыкальный рок-коллектив «Queen». По словам Нила Портнова, эту премию вручают самым влиятельным и авторитетным персонам, которые единолично или в коллективе принимали участие в творении самых значимых музыкальных произведений в истории.
Также, кроме упомянутых выше, награду получат Нил Даймонд, Луи Джордан, Эммилу Харрис, участники группы «Meters» и ударник Хал Блейн, который работал с такими знаменитостями, как Элвис Пресли, Френк Синатра и группа «Beach Boys».
Сама церемония награждения и праздничный концерт, посвященный всемирно знаменитым исполнителям, состоятся летом 2018 года.
Автор: Страхова Дарья