Ученые разработали новое лекарство от ВИЧ, которое можно принимать раз в неделю
Ученые из фармакологической компании Lynda проводят испытания нового препарата с использованием полимерной матрицы, способного значительно облегчить жизнь ВИЧ-инфицированным больным.
Сейчас больные с ВИЧ должны каждый день, с соблюдением жесткого графика, принимать специальные антиретровирусные препараты, которые позволяют бороться с разрушительным действием вируса. Основной недостаток такого метода лечения заключается в том, что любые нарушения режима приводят к увеличению вирусной нагрузки. Кроме того, если больной с ВИЧ пропускает прием лекарства, вирус иммунодефицита становится резистентным по отношению к препарату.
Основное достоинство новой капсулы, разработанной компанией Lynda, состоит в том, что она предполагает прием лекарства раз в семь дней. Антиретровирусные препараты размещаются на полимерной матрице, которая выделяет их в организм больного небольшими дозами, в течение всего периода действия лекарства.
Специалисты из компании Lynda считают, что массовое использование нового препарата позволит не только помочь больным ВИЧ, но и предотвратить новые случаи заражения. А применение препарата в период беременности позволяет уменьшить риск заражения ребенка от инфицированной матери.
Сейчас больные с ВИЧ должны каждый день, с соблюдением жесткого графика, принимать специальные антиретровирусные препараты, которые позволяют бороться с разрушительным действием вируса. Основной недостаток такого метода лечения заключается в том, что любые нарушения режима приводят к увеличению вирусной нагрузки. Кроме того, если больной с ВИЧ пропускает прием лекарства, вирус иммунодефицита становится резистентным по отношению к препарату.
Основное достоинство новой капсулы, разработанной компанией Lynda, состоит в том, что она предполагает прием лекарства раз в семь дней. Антиретровирусные препараты размещаются на полимерной матрице, которая выделяет их в организм больного небольшими дозами, в течение всего периода действия лекарства.
Специалисты из компании Lynda считают, что массовое использование нового препарата позволит не только помочь больным ВИЧ, но и предотвратить новые случаи заражения. А применение препарата в период беременности позволяет уменьшить риск заражения ребенка от инфицированной матери.
Автор: Клименко Василий