В Сети появились первые фото полноэкранного смартфона Alcatel 3C
В Сети появились первые официальные фото полноэкранного смартфона Alcatel 3C, который появится на рынке за 130 евро. Новая информация о флагмане предоставлена профильным изданием.
Alcatel 3C с экраном IPS на 6 дюймов (1440 х 720) будет функционировать на базе чипсета MT8321 от MediaTek. В комплектацию смартфона войдет стандартный аккумулятор на 3000 мАч, две не самые навороченные камеры – на 5 и 8 Мп, память на 1 и 16 Гб с возможностью использовать 128-гигабайтовую microSD. На задней панели гаджета, управляемого ОС Android 7.0. Nougat, расположится дактилоскопический сканер.
Alcatel 3C – это не дорогой и современный смартфон, который сможет составить достойную конкуренцию Lenovo K320t и Xiaomi Redmi 5.
Ранее Alcatel показал на выставке CES линейку новых девайсов.
Alcatel 3C с экраном IPS на 6 дюймов (1440 х 720) будет функционировать на базе чипсета MT8321 от MediaTek. В комплектацию смартфона войдет стандартный аккумулятор на 3000 мАч, две не самые навороченные камеры – на 5 и 8 Мп, память на 1 и 16 Гб с возможностью использовать 128-гигабайтовую microSD. На задней панели гаджета, управляемого ОС Android 7.0. Nougat, расположится дактилоскопический сканер.
Alcatel 3C – это не дорогой и современный смартфон, который сможет составить достойную конкуренцию Lenovo K320t и Xiaomi Redmi 5.
Ранее Alcatel показал на выставке CES линейку новых девайсов.
Автор: Джанабилова Татьяна П