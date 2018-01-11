iPhone X выдергивают волосы и причиняют пользователям боль
iPhone X от Apple стали причинять боль, вырывая волосы, бороду, усы, застревающие в щели между корпусом и экраном. Владельцы, столкнувшиеся с проблемой, оставляют жалобы на форуме Reddit.
Поклонники смартфонов Apple коллективно нашли решение – для защиты необходимо надеть на iPhone X чехол.
Ноябрьский дебютант iPhone X стал не лучшей разработкой купертиновцев. За несколько месяцев использования владельцы составили целый список дефектов: некорректная работа Face ID, проблемы с динамиком и экраном (появление зеленых полос и выгорание).
Напомним, старые «яблочные» смартфоны к концу году стали работать медленнее.
Поклонники смартфонов Apple коллективно нашли решение – для защиты необходимо надеть на iPhone X чехол.
Ноябрьский дебютант iPhone X стал не лучшей разработкой купертиновцев. За несколько месяцев использования владельцы составили целый список дефектов: некорректная работа Face ID, проблемы с динамиком и экраном (появление зеленых полос и выгорание).
Напомним, старые «яблочные» смартфоны к концу году стали работать медленнее.
Автор: Джанабилова Татьяна П