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Продажи Xiaomi Redmi 5A за первый месяц превысили 1 млн единиц
Xiaomi Redmi 5A за первый месяц продали в количестве более 1 млн единиц. Ману Кумар Джайн, генеральный вице-глава Xiaomi, представил соответствующие данные на своей странице в Twitter.

Продажи Xiaomi Redmi 5A за первый месяц превысили 1 млн единиц


Redmi 5A имеет 2 вариации: на 16 и 32 ГБ ПЗУ. Их стоимость на индийском рынке составляет 6 и 7 тысяч рупий соответственно. Во время начала продаж смартфона было подтверждено, что первые 5 млн клиентов смогут приобрести младшую версию устройства за 5 тысяч рупий. За счет этого он получил титул наиболее дешевого телефона Xiaomi на территории Индии. Смартфон распространяется не только через фирменные сети, но и посредством размещения в автономных коммерческих каналах Индии.

Xiaomi Redmi 5A получил слот на 2 SIM-карты (или карту MicroSD), дисплей диагональю 5 дюймов с разрешающей способностью видеостандарта HD. В качестве процессора используется Snapdragon 425 на 4 ядра частотой 1,4 ГГц. В качестве оболочки используется система MIUI 9, базирующаяся на Android Nougat. Задняя панель стала местом размещения матрицы камеры на 13 Mpx. Она работает в паре со светодиодной вспышкой и PDAF. Фронтальная камера получила модуль на 5 Mpx. Смартфон Redmi 5A получил возможность подключения к связи стандарта 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, а также разъем microUSB и аудиовыход под джек 3,5 мм. В качестве батареи используется аккумулятор емкостью 3 тысячи мАч.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:55
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