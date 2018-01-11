Во Франции потерявшийся котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде
Во Франции настырный котенок самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде. Историю потерявшегося животного рассказали на радиостанции France Blue.
В Сарте пассажиры заметили на вокзале маленького котенка, стоявшего перед поездом TER. Он не реагировал на людей, пытавшихся согнать его с путей, поэтому контролер отнес его в небольшую рощу. Возвращаясь назад, мужчина заметил, что животное идет следом и готово запрыгнуть в вагон.
Контролер пожалел котенка и взял в собой. Весь путь он вел себя спокойно и по прибытии в Ман был передан сотрудникам ж/д компании SNCF. Фото малыша, которого зовут Нуазетт, разместили в микроблоге Twitter. Соцсети помогли отыскать хозяйку котенка.
В Сарте пассажиры заметили на вокзале маленького котенка, стоявшего перед поездом TER. Он не реагировал на людей, пытавшихся согнать его с путей, поэтому контролер отнес его в небольшую рощу. Возвращаясь назад, мужчина заметил, что животное идет следом и готово запрыгнуть в вагон.
Контролер пожалел котенка и взял в собой. Весь путь он вел себя спокойно и по прибытии в Ман был передан сотрудникам ж/д компании SNCF. Фото малыша, которого зовут Нуазетт, разместили в микроблоге Twitter. Соцсети помогли отыскать хозяйку котенка.
Автор: Джанабилова Татьяна П