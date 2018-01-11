Автомобиль въехал в остановку в Иркутске, есть пострадавшие
В Иркутске автомобиль Renault Logan въехал в автобусную остановку. Инцидент произошел сегодня, 11 января, на улице Первая Советская. Сообщается о нескольких пострадавших.
В момент инцидента на остановке находилось много людей. На место ЧП быстро прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации пострадавших. Их доставили в ближайшую больницу на двух автомобилях.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка, в рамках нее сотрудники полиции выяснят, из-за чего произошла авария.
В момент инцидента на остановке находилось много людей. На место ЧП быстро прибыли сотрудники скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации пострадавших. Их доставили в ближайшую больницу на двух автомобилях.
На данный момент по факту случившегося проводится проверка, в рамках нее сотрудники полиции выяснят, из-за чего произошла авария.
Автор: Валерия Орлова