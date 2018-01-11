В Париже воры с топорами украли из магазина в отеле Ritz драгоценности на $5 млн
В Париже мужчины с топорами в руках ворвались в ювелирный магазин, расположенный на территории отеля Ritz Paris. Воры украли драгоценности, общая стоимость которых составляет 5 миллионов долларов. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местную полицию.
Сотрудники правоохраительных органов отметили, что сумма ущерба является предварительной и она может возрасти. Также имеется информация, что впоследствии полиция нашла сумку, в которой находилась часть украденных украшений.
Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.
Сотрудники правоохраительных органов отметили, что сумма ущерба является предварительной и она может возрасти. Также имеется информация, что впоследствии полиция нашла сумку, в которой находилась часть украденных украшений.
Сейчас правоохранители заняты поиском злоумышленников.
Автор: Валерия Орлова