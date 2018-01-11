СМИ: Поклонники назвали Орбакайте «вульгарной» из-за латексного костюма
Поклонники недовольны латексным костюмом Кристины Орбакайте, из-за этого её назвали «вульгарной». В микороблоге в Instagram поп-звезда опубликовала фотоснимки, представ в экстравагантном образе, внимание фолловеров привлёк стиль одежды артистки, сообщают СМИ.
В переписке, организованной в социальной сети, поклонников певицы указывают на схожесть Кристины Орбакайте с её матерью. Вместе с тем часть фанатов посчитали стиль костюма несколько вульгарным. На фото поп-исполнительница сидит в большом кресле жёлтого цвета в оригинальном костюме, на голове у артистки эксклюзивная укладка. В описании к публикации нет информации о том, где проходила фотосессия. Орбакайте оставила лишь хэштеги под своим именем.
За короткое время пост набрал свыше 7 тысяч лайков «Нравится». Некоторые поклонники раскритиковали костюм, но большая часть похвалила популярную певицу, другие отметили, что данный стиль к лицу популярной артистке. Часть фолловеров согласилась с мнением, что звезда стала ещё стройнее.
В переписке, организованной в социальной сети, поклонников певицы указывают на схожесть Кристины Орбакайте с её матерью. Вместе с тем часть фанатов посчитали стиль костюма несколько вульгарным. На фото поп-исполнительница сидит в большом кресле жёлтого цвета в оригинальном костюме, на голове у артистки эксклюзивная укладка. В описании к публикации нет информации о том, где проходила фотосессия. Орбакайте оставила лишь хэштеги под своим именем.
За короткое время пост набрал свыше 7 тысяч лайков «Нравится». Некоторые поклонники раскритиковали костюм, но большая часть похвалила популярную певицу, другие отметили, что данный стиль к лицу популярной артистке. Часть фолловеров согласилась с мнением, что звезда стала ещё стройнее.
Автор: Семен Зайцев