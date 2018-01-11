ВЦИОМ: Рейтинг доверия к Путину в декабре достиг максимума в 57,7%
Рейтинг доверия к Владимиру Путину в декабре вырос до рекордной за год отметки в 57,7%. Политику президента России поддерживают 83,6% респондентов. Результаты основаны на данных опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ.
Сергей Шойгу с 18% голосов по-прежнему находится на второй позиции. Замыкает тройку лидеров с 13,3% глава МИД Сергей Лавров, обошедший главу кабмина Дмитрия Медведева на 0,4%.
В партийном рейтинге первое место сохранила «Единая Россия» - 51,6%. КПРФ удалось вырваться вперед за счет выдвижения в президент главы «Совхоза Ленина» Павла Грудинина – 11%. Дальше по списку идет ЛДПР – 10,2% и «Справедливая Россия» - 4,3%.
В рейтинг народного недоверия попали следующие политики: Владимир Жириновский – 29,4%, Дмитрий Медведев – 14,7%, Ксения Собчак – 14,3%
В опросе участвовали 600 россиян из 80 регионов России. Эксперты интересовались гражданской позицией посредством телефонного интервью.
Ранее ВЦИОМ узнал о количестве денег, необходимых россиянам для счастья.
Сергей Шойгу с 18% голосов по-прежнему находится на второй позиции. Замыкает тройку лидеров с 13,3% глава МИД Сергей Лавров, обошедший главу кабмина Дмитрия Медведева на 0,4%.
В партийном рейтинге первое место сохранила «Единая Россия» - 51,6%. КПРФ удалось вырваться вперед за счет выдвижения в президент главы «Совхоза Ленина» Павла Грудинина – 11%. Дальше по списку идет ЛДПР – 10,2% и «Справедливая Россия» - 4,3%.
В рейтинг народного недоверия попали следующие политики: Владимир Жириновский – 29,4%, Дмитрий Медведев – 14,7%, Ксения Собчак – 14,3%
В опросе участвовали 600 россиян из 80 регионов России. Эксперты интересовались гражданской позицией посредством телефонного интервью.
Ранее ВЦИОМ узнал о количестве денег, необходимых россиянам для счастья.
Автор: Джанабилова Татьяна П