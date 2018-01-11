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exclusive / Футбол

Анатолий Артамонов предлагает запретить движение футбольных фанатов
На движение футбольных фанатов необходимо наложить запрет. Это мнение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Анатолий Артамонов предлагает запретить движение футбольных фанатов


Анатолий Артамонов высказал свое негативное отношение к движению футбольных фанатов, и охарактеризовал его отрицательным проявлением в том виде, в котором его сейчас можно увидеть. Самих фанатов он причислил к антиобщественным личностям, с которыми нужно работать. Также чиновник провел параллель с любителями хоккея, сделав вывод, что они, в отличие от футбольных, ведут себя прилично. А на само футбольное фанатское движение, Артамонов считает, нужно наложить запрет.

Общаясь с футболистами из калужского клуба, который играет во второй лиге, он желает не выигрывать первенство, чтоб не попасть в первую лигу, так как там фанаты совсем иные.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 12:58
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