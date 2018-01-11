Анатолий Артамонов предлагает запретить движение футбольных фанатов
На движение футбольных фанатов необходимо наложить запрет. Это мнение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Анатолий Артамонов высказал свое негативное отношение к движению футбольных фанатов, и охарактеризовал его отрицательным проявлением в том виде, в котором его сейчас можно увидеть. Самих фанатов он причислил к антиобщественным личностям, с которыми нужно работать. Также чиновник провел параллель с любителями хоккея, сделав вывод, что они, в отличие от футбольных, ведут себя прилично. А на само футбольное фанатское движение, Артамонов считает, нужно наложить запрет.
Общаясь с футболистами из калужского клуба, который играет во второй лиге, он желает не выигрывать первенство, чтоб не попасть в первую лигу, так как там фанаты совсем иные.
Анатолий Артамонов высказал свое негативное отношение к движению футбольных фанатов, и охарактеризовал его отрицательным проявлением в том виде, в котором его сейчас можно увидеть. Самих фанатов он причислил к антиобщественным личностям, с которыми нужно работать. Также чиновник провел параллель с любителями хоккея, сделав вывод, что они, в отличие от футбольных, ведут себя прилично. А на само футбольное фанатское движение, Артамонов считает, нужно наложить запрет.
Общаясь с футболистами из калужского клуба, который играет во второй лиге, он желает не выигрывать первенство, чтоб не попасть в первую лигу, так как там фанаты совсем иные.
Автор: Страхова Дарья