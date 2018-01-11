Правительство Турции объявило 2018 год Годом Трои
Правительство Турции объявило 2018 год Годом Трои. Первые мероприятия, приуроченные этому событию, прошли в древнем городе и Чанаккале.
«Троя для нас стала матерью мифологии и музой для целых цивилизаций. Мы хотим превратить наше наследие в туристический центр, который будет привлекать своей историей жителей всего мира. В Турции нет природных богатств, поэтому нам нужно использовать ее культурный потенциал», - рассказал губернатор Чанаккале Орхан Тавлы.
В честь Года Трои Турция запланировала рассказать о древнем городе всему миру, гастролируя со спектаклями и концертами. Тема продолжится и в следующем году, когда начнутся работы над созданием особой туристической зоны.
«Троя для нас стала матерью мифологии и музой для целых цивилизаций. Мы хотим превратить наше наследие в туристический центр, который будет привлекать своей историей жителей всего мира. В Турции нет природных богатств, поэтому нам нужно использовать ее культурный потенциал», - рассказал губернатор Чанаккале Орхан Тавлы.
В честь Года Трои Турция запланировала рассказать о древнем городе всему миру, гастролируя со спектаклями и концертами. Тема продолжится и в следующем году, когда начнутся работы над созданием особой туристической зоны.
Автор: Джанабилова Татьяна П