Фильм о российском допинге "Икар" выдвинули на премию Гильдии режиссеров США
Фильм «Икар», повествующий о допинге в российском спорте, стал номинантом на получение премии Гильдии режиссеров США. Картина поборется за первенство в категории «Документальный фильм».
Режиссером «Икара» является британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным персонажем в киноленте стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который возглавлял учреждение до ноября 2015 года. После отставки он покинул пределы РФ и начал сотрудничать в WADA.
В номинации также присутствует мини-сериал «Вьетнам», над которым работали Линн Новик и Кен Бэрнса. На премию претендует работы Мэтью Хейнемана «Город признаков», картина «Уормвуд» Эррола Морриса.
Почетный приз присуждается в номинациях, в которых охватывается игровое, документальное кино, реклама и телевидения. Награды вручат в Лос-Анджелесе 3 февраля.
Режиссером «Икара» является британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным персонажем в киноленте стал экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который возглавлял учреждение до ноября 2015 года. После отставки он покинул пределы РФ и начал сотрудничать в WADA.
В номинации также присутствует мини-сериал «Вьетнам», над которым работали Линн Новик и Кен Бэрнса. На премию претендует работы Мэтью Хейнемана «Город признаков», картина «Уормвуд» Эррола Морриса.
Почетный приз присуждается в номинациях, в которых охватывается игровое, документальное кино, реклама и телевидения. Награды вручат в Лос-Анджелесе 3 февраля.
Автор: Валерия Орлова