Крупнейшая выставка электроники CES временно осталась без света
Выставка CES-2018 лишилась электричества на 2 часа. В Лас-Вегасе после дождей из строя вышел трансформатор, что стало причиной обрыва линии снабжения интернациональной выставки электроники.
Организаторы и обслуживающая компания подчеркнули, что сбой был вызван редкими в этой местности проливными дождями. Ранее из-за обильных осадков в Лас-Вегасе оказались затоплены парковки автомобилей рядом с выставочными залами. Стенды многих компаний и представительств оказались лишены освещения. Функционирование покрытия wi-fi удалось активировать за счет работы аварийных генераторов. Участники попытались продолжить работу в условиях освещения от ноутбуков и смартфонов, однако большая часть посетителей выставки оказалась лишены возможности продемонстрировать преимущества своих товаров без стабильной электроэнергии.
Многие стали иронично отмечать, что лучшими технологическими новинками на CES-2018 неожиданно стали батарейки и фонарики. При этом некоторые в шутку обвинили в случившемся голосовой помощник Alexa. Производитель печенья Oreo отметил, что его продукция остается хорошей даже в темноте, другие компании также провели небольшую рекламу с ориентиром на новые условия.
Организаторы и обслуживающая компания подчеркнули, что сбой был вызван редкими в этой местности проливными дождями. Ранее из-за обильных осадков в Лас-Вегасе оказались затоплены парковки автомобилей рядом с выставочными залами. Стенды многих компаний и представительств оказались лишены освещения. Функционирование покрытия wi-fi удалось активировать за счет работы аварийных генераторов. Участники попытались продолжить работу в условиях освещения от ноутбуков и смартфонов, однако большая часть посетителей выставки оказалась лишены возможности продемонстрировать преимущества своих товаров без стабильной электроэнергии.
Многие стали иронично отмечать, что лучшими технологическими новинками на CES-2018 неожиданно стали батарейки и фонарики. При этом некоторые в шутку обвинили в случившемся голосовой помощник Alexa. Производитель печенья Oreo отметил, что его продукция остается хорошей даже в темноте, другие компании также провели небольшую рекламу с ориентиром на новые условия.
Автор: Валерий Антонов