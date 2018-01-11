Саудовская Аравия разрешила одиноким женщинам въезд в страну
Саудовская Аравия нашла способ привлечь одиноких женщин в страну. Теперь гражданкам, достигшим 25-летнего возраста, разрешен въезд без сопровождения. Сведения со ссылкой на Комиссию по туризму и национальному наследию появились в издании Arab News.
Нововведение не касается девушек до 25 лет. Им по-прежнему будут выдавать визы только при условии совместной поездки с мужчиной – отцом, братом, супругом.
Новые правила выдачи виз, направленные на увеличение турпотока, начнут действовать в I квартале 2018 года. Ведомство надеется данным способом создать в стране новые рабочие места и снизить влияние на туризм сезонного фактора.
Гендиректор отдела выдачи разрешений Омар Аль-Мубарак рассказал, что сейчас ведомство работает над созданием электронных виз и специальной базы.
Ранее Саудовская Аравия собиралась построить город на берегу Красного моря.
Нововведение не касается девушек до 25 лет. Им по-прежнему будут выдавать визы только при условии совместной поездки с мужчиной – отцом, братом, супругом.
Новые правила выдачи виз, направленные на увеличение турпотока, начнут действовать в I квартале 2018 года. Ведомство надеется данным способом создать в стране новые рабочие места и снизить влияние на туризм сезонного фактора.
Гендиректор отдела выдачи разрешений Омар Аль-Мубарак рассказал, что сейчас ведомство работает над созданием электронных виз и специальной базы.
Ранее Саудовская Аравия собиралась построить город на берегу Красного моря.
Автор: Джанабилова Татьяна П