На севере Москвы машина сбила насмерть перебегавшую дорогу девушку
В северной части Москвы автомобиль сбил насмерть девушку, перебегавшую дорогу. ДТП произошло на Бутырской улице, молодая женщина пересекала проезжую часть улицы не в положенном месте.
Московские СМИ информируют, что молодая женщина скончалась на месте, трагедия произошла в ночь на 11 января, возле дома № 97. Особо отмечено, что рядом с местом, где был совершён наезд, находится станция метро «Дмитровская», там имеется пешеходный переход. Пресс-представитель столичного ГИБДД сообщил, что участников ДТП всего было двое.
Ещё один пешеход, перебегавший улицу вместе с девушкой, в данное время находится в одной из больниц. В ГИБДД по столице было уточнено, что наезд совершён автомобилем марки Kia, водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Московские СМИ информируют, что молодая женщина скончалась на месте, трагедия произошла в ночь на 11 января, возле дома № 97. Особо отмечено, что рядом с местом, где был совершён наезд, находится станция метро «Дмитровская», там имеется пешеходный переход. Пресс-представитель столичного ГИБДД сообщил, что участников ДТП всего было двое.
Ещё один пешеход, перебегавший улицу вместе с девушкой, в данное время находится в одной из больниц. В ГИБДД по столице было уточнено, что наезд совершён автомобилем марки Kia, водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Автор: Семен Зайцев