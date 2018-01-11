Apple откроет Пекину доступ к данным китайских пользователей iCloud
Американская компания Apple пообещала открыть китайской государственной организации Guizhou on the Cloud Big Data (GCBD) доступ к информации китайских пользователей в сервисе iCloud. Об этом сообщили купертиновцы на одной из пресс-конференций.
В компании отметили, что это очередной шаг к соблюдению правил Поднебесной в отношении работы облачных сервисов. В соответствии с местным законодательством данные юзеров должны храниться на территории страны. По словам сотрудников Apple, такое «партнерство» может увеличить скорость и надёжность работы iCloud.
Отмечается, что власти Китая получат доступ только к местным аккаунтам. Купертиновцы сообщили, что разработали систему защиты информацию, никакие бэкорды созданы не будут.
Доступ будет открыт 28 февраля. Пользователи, которые не согласны соблюдать новые правила, могут прекратить вести свою учетную запись.
В компании отметили, что это очередной шаг к соблюдению правил Поднебесной в отношении работы облачных сервисов. В соответствии с местным законодательством данные юзеров должны храниться на территории страны. По словам сотрудников Apple, такое «партнерство» может увеличить скорость и надёжность работы iCloud.
Отмечается, что власти Китая получат доступ только к местным аккаунтам. Купертиновцы сообщили, что разработали систему защиты информацию, никакие бэкорды созданы не будут.
Доступ будет открыт 28 февраля. Пользователи, которые не согласны соблюдать новые правила, могут прекратить вести свою учетную запись.
Автор: Валерия Орлова