Жителя Нижнего Новгорода осудят за насильственные действия над несовершеннолетней
Правоохранительные органы города Нижний Новгород завершили расследование по уголовному делу против 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера над несовершеннолетней, лишении свободы и угрозы убийством.
Согласно заявлениям руководителя Следственного отдела Автозаводского района Нижегородской области, осенью 2017 года злоумышленник встретил на улице знакомую девочку 13 лет, в ходе беседы выяснил, что ей необходим компьютер, и предложил использовать его устройство, расположенное в доме подозреваемого. Когда участники происшествия оказались в квартире мужчины, он запер дверь и начал принуждать несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера. После отказа потерпевшей, злоумышленник пригрозил ей смертью и надругался над девочкой.
На данный момент подготовленное уголовное дело с утвержденным заключением рассматривает суд. Обвинения будут предъявлены по трем статьям Уголовного Кодекса РФ. Известно, что подозреваемый является безработным, ранее не судимым гражданином Российской Федерации.
Согласно заявлениям руководителя Следственного отдела Автозаводского района Нижегородской области, осенью 2017 года злоумышленник встретил на улице знакомую девочку 13 лет, в ходе беседы выяснил, что ей необходим компьютер, и предложил использовать его устройство, расположенное в доме подозреваемого. Когда участники происшествия оказались в квартире мужчины, он запер дверь и начал принуждать несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера. После отказа потерпевшей, злоумышленник пригрозил ей смертью и надругался над девочкой.
На данный момент подготовленное уголовное дело с утвержденным заключением рассматривает суд. Обвинения будут предъявлены по трем статьям Уголовного Кодекса РФ. Известно, что подозреваемый является безработным, ранее не судимым гражданином Российской Федерации.
Автор: Харченко Анна