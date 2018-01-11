Франция и Китай подписали соглашения о партнерстве на сумму около 20 млрд долларов
Франция и Китай подписали соглашения о партнерстве на сумму около 20 млрд долларов. Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество во время официального визита в КНР французского президента Эммануэля Макрона. Сведения предоставил Гао Фэн, офпред Министерства коммерции.
«Наши страны договорились вместе работать над проектами в сфере энергоресурсов, финансов, экологии, авиации, космонавтики, ядерной энергетики. Китай уже подписал договор с компанией Airbus, поставляющей нам самолеты А320. Строить центр по переработке ядерного топлива наша сторона планирует с CNNC и Areva, договоренности уже достигнуты», - рассказал Фэн.
Ранее Китай договорился с Россией о сотрудничестве в космической отрасли.
«Наши страны договорились вместе работать над проектами в сфере энергоресурсов, финансов, экологии, авиации, космонавтики, ядерной энергетики. Китай уже подписал договор с компанией Airbus, поставляющей нам самолеты А320. Строить центр по переработке ядерного топлива наша сторона планирует с CNNC и Areva, договоренности уже достигнуты», - рассказал Фэн.
Ранее Китай договорился с Россией о сотрудничестве в космической отрасли.
Автор: Джанабилова Татьяна П