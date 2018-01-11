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Ученые: Отсутствие секса убивает иммунитет человека
Ученые считают, что полное отсутствие секса оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Ненасыщенная половая жизнь сказывается как на психологическом, так и на физическом состоянии людей. По словам экспертов, больше всего страдает иммунитет.

Ученые: Отсутствие секса убивает иммунитет человека


Как считают эксперты, в этом вопросе женщины являются более выносливыми. Они могут прожить без секса очень долго, дамы не станут испытывать чувство дискомфорта. Однако для представительниц слабого пола важны сексуальные отношения, поскольку без них расшатывается психологическое здоровье. По словам ученых, регулярный секс позволяет женщинам обрести уверенность в себе.

Мужчины от нехватки половой жизни страдают физически. Отсутствие секса может привести к появлению проблем с эректильной функцией и к непроизвольному семяизвержению.

Исследователи отмечают, что регулярные половые отношения способствуют выработке гормона счастья, без него появляется дисбаланс, вследствие чего страдает иммунитет. В конечном итоге все эти проблемы приводят к различным заболеваниям.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:07
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