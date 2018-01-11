В Сети появился первый трейлер нового фильма «Восставшие из ада»
В Сети появился первый трейлер нового фильма ужасов «Восставшие из ада», рассказывающий десятую историю «Хеллрайзера». Отрывок, захватывающий поклонников жанра с первых минут, доступен на видеохостинге YouTube.
28 марта прошлого года эпизод «Восставшие из ада: Страшный суд» должен был выйти на большие экраны, но картина «зависла» из-за срыва графика и возмущения фанатов, не хотевших мириться, что роль Дага Брэдли досталась Полу Ти.
По сюжету, детективы пытают раскрыть серию загадочных убийств, но попадают в лабиринт с обитателями ада, которыми руководит Булавкоголовый. Полную развязку фильма фанатам покажут на больших экранах 13 февраля.
28 марта прошлого года эпизод «Восставшие из ада: Страшный суд» должен был выйти на большие экраны, но картина «зависла» из-за срыва графика и возмущения фанатов, не хотевших мириться, что роль Дага Брэдли досталась Полу Ти.
По сюжету, детективы пытают раскрыть серию загадочных убийств, но попадают в лабиринт с обитателями ада, которыми руководит Булавкоголовый. Полную развязку фильма фанатам покажут на больших экранах 13 февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П