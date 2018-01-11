Ученые: Общение ребенка с матерью играет важную роль в борьбе с ожирением
Ученые заявили о важности роли общения матери с ребенком, это помогает в борьбе с ожирением детей. Исследование проводилось с целью выработки рекомендаций по ограничению перекармливания, это сохраняет их здоровье.
В детском госпитале C.S. Mott Мичиганского университета провели наблюдения, к ним были привлечены 237 матерей, имеющих детей дошкольного возраста. Автор исследования Меган Пеш, педиатр, сообщила, что в руководствах по ожирению не указывается на то, что родители обязаны убеждать детей ограничивать приём бесполезной и вредной пищи. С точки зрения науки существует множество противоречивых советов, уточняет Пеш. Ограничение в еде также может иметь негативные последствия, так как в будущем активизирует процесс переедания.
Специалисты изучали динамику питания в семьях, нужно было понять, как необходимо действовать родителям, организуя режим питания детей. Матери, пытающиеся заставить мальчиков и девочек есть меньше фастфуда, фактически оберегают их здоровье, считает Меган Пеш. Исследование имеет важное значение для выработки новых рекомендаций режима питания подрастающего поколения.
В детском госпитале C.S. Mott Мичиганского университета провели наблюдения, к ним были привлечены 237 матерей, имеющих детей дошкольного возраста. Автор исследования Меган Пеш, педиатр, сообщила, что в руководствах по ожирению не указывается на то, что родители обязаны убеждать детей ограничивать приём бесполезной и вредной пищи. С точки зрения науки существует множество противоречивых советов, уточняет Пеш. Ограничение в еде также может иметь негативные последствия, так как в будущем активизирует процесс переедания.
Специалисты изучали динамику питания в семьях, нужно было понять, как необходимо действовать родителям, организуя режим питания детей. Матери, пытающиеся заставить мальчиков и девочек есть меньше фастфуда, фактически оберегают их здоровье, считает Меган Пеш. Исследование имеет важное значение для выработки новых рекомендаций режима питания подрастающего поколения.
Автор: Семен Зайцев