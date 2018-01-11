Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Здоровье

Ученые: Общение ребенка с матерью играет важную роль в борьбе с ожирением
Ученые заявили о важности роли общения матери с ребенком, это помогает в борьбе с ожирением детей. Исследование проводилось с целью выработки рекомендаций по ограничению перекармливания, это сохраняет их здоровье.

Ученые: Общение ребенка с матерью играет важную роль в борьбе с ожирением

В детском госпитале C.S. Mott Мичиганского университета провели наблюдения, к ним были привлечены 237 матерей, имеющих детей дошкольного возраста. Автор исследования Меган Пеш, педиатр, сообщила, что в руководствах по ожирению не указывается на то, что родители обязаны убеждать детей ограничивать приём бесполезной и вредной пищи. С точки зрения науки существует множество противоречивых советов, уточняет Пеш. Ограничение в еде также может иметь негативные последствия, так как в будущем активизирует процесс переедания.

Специалисты изучали динамику питания в семьях, нужно было понять, как необходимо действовать родителям, организуя режим питания детей. Матери, пытающиеся заставить мальчиков и девочек есть меньше фастфуда, фактически оберегают их здоровье, считает Меган Пеш. Исследование имеет важное значение для выработки новых рекомендаций режима питания подрастающего поколения.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 13:38
Читайте также
Загрузка...
Киев может признать русский язык украинской
В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда
В РФ пользователей соцсетей могут обязать
Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа
Владимир Путин заявил о готовности передать
В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве
Решением суда духовные братья "бога Кузи"
"Дом-2": Катя Жужа взволнована болезнью собачки
Москвичка поверила экстрасенсу и отдала ему 2 млн
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских
Губернатор Пензенской области простился с
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 00:30 В США материнские платы Dell начали использовать для
11.01, 23:59 Новая постоянная пирамида инженера Голода может
11.01, 23:40 Ученые: Женщины живут дольше мужчин из-за биологических
11.01, 23:20 Метеоприборы в России намного отстают от зарубежных
11.01, 23:00 Киев может признать русский язык украинской культурной
11.01, 22:40 Эксперты: Самой пунктуальной авиакомпанией мира является
11.01, 22:25 В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей
11.01, 22:22 В РФ пользователей соцсетей могут обязать маркировать
11.01, 22:00 Яна Рудковская похвасталась завтраком с красной икрой и
11.01, 21:45 McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT
11.01, 21:36 Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной
11.01, 21:23 Физики МГУ создали ловушку для улавливания нейтронов
11.01, 21:20 Ученые предложили зимой освещать Заполярье
11.01, 21:05 Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного
11.01, 20:59 Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на
11.01, 20:48 Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о
11.01, 20:43 Владимир Путин заявил о готовности передать Украине
11.01, 20:40 В Новосибирске умелец собрал танк из двух автомобилей
11.01, 20:28 В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
11.01, 20:16 Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве водителя
Новости партнеров