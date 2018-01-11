Компания Rolls-Royce представила кресло Elysium-R стоимостью 52 тыс. долларов
Компания Rolls-Royce представила кресло Elysium-R, создающее эффект нулевой гравитации. Стоимость британской новинки составляет 52 тыс. долларов. Сведения предоставлены изданием Jalopnik.
Разработчик полностью засекретил технологию производства кресла. В серийную сборку Elysium-R не попадут, на рынок выйдут только 18 экземпляров.
Первый образец Rolls-Royce поставил в демонстрационном зале около нового Phantom. Оригинальное кресло подходит для установки в модели бренда и Bugatti Chiron.
Ранее в Сети рассекретили дизайн Phantom.
Разработчик полностью засекретил технологию производства кресла. В серийную сборку Elysium-R не попадут, на рынок выйдут только 18 экземпляров.
Первый образец Rolls-Royce поставил в демонстрационном зале около нового Phantom. Оригинальное кресло подходит для установки в модели бренда и Bugatti Chiron.
Ранее в Сети рассекретили дизайн Phantom.
Автор: Джанабилова Татьяна П