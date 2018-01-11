На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 5,5
На границе Ирана и Ирака сегодня произошло небольшое землетрясение, показатель магнитуды которого достиг 5,5. Подземные толчки были зарегистрированы специалистами около десяти часов утра по Москве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Землетрясение произошло примерно в 136 км к востоку от Багдада. Очаг подземных толчков залегал на глубине, равной 40 километров, о разрушениях и пострадавших пока ничего не сообщается.
В то же время сотрудники Сейсмологического центра Ирана рассказали, что произошло землетрясение магнитудой, оцененной экспертами в 5,6. Его очаг залегал на глубине 8 км. Природное явление ощутили на себе жители города Сумар, расположенного на границе с Ираком.
Землетрясение произошло примерно в 136 км к востоку от Багдада. Очаг подземных толчков залегал на глубине, равной 40 километров, о разрушениях и пострадавших пока ничего не сообщается.
В то же время сотрудники Сейсмологического центра Ирана рассказали, что произошло землетрясение магнитудой, оцененной экспертами в 5,6. Его очаг залегал на глубине 8 км. Природное явление ощутили на себе жители города Сумар, расположенного на границе с Ираком.
Автор: Валерия Орлова