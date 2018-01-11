Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Спорт

Эдуард Николаев одержал победу в пятом этапе «Дакар-2018»
Российский экипаж Эдуарда Николаева команды «Камаз-мастер» одержал победу в пятом этапе «Дакар-2018». Несмотря на трудности, гонщик быстрее всех преодолел расстояние.



Сразу после окончания гонки грузовиков, Эдуард Николаев выразил благодарность Мартину Коломы, гонщику из Чехии, который помог ему. Во время заезда одна из дюн далась Николаеву непросто, а когда он отъехал назад, то из-за провалившегося колеса грузовик перевернулся. Шансов выехать самостоятельно уже не было. Чех шел следом и сразу дал знак, что поможет. Вся операция заняла всего 17 минут. Это дало экипажу возможность продолжить гонку и даже не помешало одержать победу.

Другие члены команды «КАМАЗ-мастер» также показали неплохие результаты. Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев заняли второе и третье место соответственно, а Антон Шибалов оказался 14-м. Чех Коломны справился шестым.

Финал «Дакар-2018» состоится 20 января в Аргентине, г Кордова.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 13:21
Читайте также
Загрузка...
Киев может признать русский язык украинской
В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда
В РФ пользователей соцсетей могут обязать
Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа
Владимир Путин заявил о готовности передать
В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве
Решением суда духовные братья "бога Кузи"
"Дом-2": Катя Жужа взволнована болезнью собачки
Москвичка поверила экстрасенсу и отдала ему 2 млн
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских
Губернатор Пензенской области простился с
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 00:30 В США материнские платы Dell начали использовать для
11.01, 23:59 Новая постоянная пирамида инженера Голода может
11.01, 23:40 Ученые: Женщины живут дольше мужчин из-за биологических
11.01, 23:20 Метеоприборы в России намного отстают от зарубежных
11.01, 23:00 Киев может признать русский язык украинской культурной
11.01, 22:40 Эксперты: Самой пунктуальной авиакомпанией мира является
11.01, 22:25 В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей
11.01, 22:22 В РФ пользователей соцсетей могут обязать маркировать
11.01, 22:00 Яна Рудковская похвасталась завтраком с красной икрой и
11.01, 21:45 McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT
11.01, 21:36 Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной
11.01, 21:23 Физики МГУ создали ловушку для улавливания нейтронов
11.01, 21:20 Ученые предложили зимой освещать Заполярье
11.01, 21:05 Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного
11.01, 20:59 Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на
11.01, 20:48 Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о
11.01, 20:43 Владимир Путин заявил о готовности передать Украине
11.01, 20:40 В Новосибирске умелец собрал танк из двух автомобилей
11.01, 20:28 В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
11.01, 20:16 Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве водителя
Новости партнеров