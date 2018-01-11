Эдуард Николаев одержал победу в пятом этапе «Дакар-2018»
Российский экипаж Эдуарда Николаева команды «Камаз-мастер» одержал победу в пятом этапе «Дакар-2018». Несмотря на трудности, гонщик быстрее всех преодолел расстояние.
Сразу после окончания гонки грузовиков, Эдуард Николаев выразил благодарность Мартину Коломы, гонщику из Чехии, который помог ему. Во время заезда одна из дюн далась Николаеву непросто, а когда он отъехал назад, то из-за провалившегося колеса грузовик перевернулся. Шансов выехать самостоятельно уже не было. Чех шел следом и сразу дал знак, что поможет. Вся операция заняла всего 17 минут. Это дало экипажу возможность продолжить гонку и даже не помешало одержать победу.
Другие члены команды «КАМАЗ-мастер» также показали неплохие результаты. Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев заняли второе и третье место соответственно, а Антон Шибалов оказался 14-м. Чех Коломны справился шестым.
Финал «Дакар-2018» состоится 20 января в Аргентине, г Кордова.
Сразу после окончания гонки грузовиков, Эдуард Николаев выразил благодарность Мартину Коломы, гонщику из Чехии, который помог ему. Во время заезда одна из дюн далась Николаеву непросто, а когда он отъехал назад, то из-за провалившегося колеса грузовик перевернулся. Шансов выехать самостоятельно уже не было. Чех шел следом и сразу дал знак, что поможет. Вся операция заняла всего 17 минут. Это дало экипажу возможность продолжить гонку и даже не помешало одержать победу.
Другие члены команды «КАМАЗ-мастер» также показали неплохие результаты. Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев заняли второе и третье место соответственно, а Антон Шибалов оказался 14-м. Чех Коломны справился шестым.
Финал «Дакар-2018» состоится 20 января в Аргентине, г Кордова.
Автор: Страхова Дарья