WADA опровергли обвинения хакеров в связи с ФБР
Хакерская организация Fancy Bear опубликовала данные, разоблачающие истинные мотивы проведения допингового расследования против России. Согласно заявлениям представителей «теневой» Сети, таким образом WADA хотели занять центральное место в распределении денежных средств и власти в спортивном сообществе. Представители WADA незамедлительно опровергли обвинения.
Неделю назад в Сети появились скриншоты переписки представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно информации, предоставленной организацией Fancy Bear, глава WADA Ричард Макларен тесно сотрудничает с ФБР. Именно доклад руководителя антидопингового агентства стал основанием для начала расследования против российских спортсменов. Как заявляют хакеры, все вышеизложенные факты указывают на ведение «боевых действий» между МОК и WADA.
Всемирное антидопинговое агентство незамедлительно отреагировало на заявления Fancy Bear. Представители WADA отметили, что данное преступное сообщество ведет серьезную работу по нарушению деятельности организации и ее ближайших партнеров. Кроме того, представители антидопингового агентства заявили, что обнародованная в Сети информация является устаревшей. Руководство МОК никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.
Неделю назад в Сети появились скриншоты переписки представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно информации, предоставленной организацией Fancy Bear, глава WADA Ричард Макларен тесно сотрудничает с ФБР. Именно доклад руководителя антидопингового агентства стал основанием для начала расследования против российских спортсменов. Как заявляют хакеры, все вышеизложенные факты указывают на ведение «боевых действий» между МОК и WADA.
Всемирное антидопинговое агентство незамедлительно отреагировало на заявления Fancy Bear. Представители WADA отметили, что данное преступное сообщество ведет серьезную работу по нарушению деятельности организации и ее ближайших партнеров. Кроме того, представители антидопингового агентства заявили, что обнародованная в Сети информация является устаревшей. Руководство МОК никак не прокомментировало сложившуюся ситуацию.
Автор: Харченко Анна