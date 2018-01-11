В США хакер 13 лет отслеживал компьютеры тысяч пользователей по всему миру
В штате Огайо выявили хакера, следившего 13 лет за тысячами компьютеров, специалист использовал WEB-камеры. Для этого Филипп Дурачински создал специальную вирусную программу Fruitfly.
Власти штата заявили в СМИ, что при помощи своей программы Дурачински в период 2003-2017 годов отслеживал компьютеры тысяч людей. В Министерстве юстиции США сообщили, что хакер обвиняется по 16 пунктам. Созданный им вирус позволял контролировать зараженные устройства, извлекая нужные файлы. Хакер делал скриншоты с экранов ПК, перехватывал данные клавиатур. Помимо этого специалист удалённо включал видеокамеры и микрофоны, делая аудио- и видеозаписи. По данным правоохранителей, 28-летний Дурачински имел полный доступ к данным владельцев гаджетов, включая информацию личного характера.
Специалист иногда осуществлял наблюдение за несколькими людьми. У него выявили архив из нескольких миллионов похищенных фотоснимков. Хакер пытался получить доступ к ПК частных компаний, школ, госструктур и полицейских управлений.
Власти штата заявили в СМИ, что при помощи своей программы Дурачински в период 2003-2017 годов отслеживал компьютеры тысяч людей. В Министерстве юстиции США сообщили, что хакер обвиняется по 16 пунктам. Созданный им вирус позволял контролировать зараженные устройства, извлекая нужные файлы. Хакер делал скриншоты с экранов ПК, перехватывал данные клавиатур. Помимо этого специалист удалённо включал видеокамеры и микрофоны, делая аудио- и видеозаписи. По данным правоохранителей, 28-летний Дурачински имел полный доступ к данным владельцев гаджетов, включая информацию личного характера.
Специалист иногда осуществлял наблюдение за несколькими людьми. У него выявили архив из нескольких миллионов похищенных фотоснимков. Хакер пытался получить доступ к ПК частных компаний, школ, госструктур и полицейских управлений.
Автор: Семен Зайцев