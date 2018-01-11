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В Таиланде задержали беглого главу группировки якудза из-за снимка в Facebook
В Таиланде был задержан экс-глава крупнейшей на территории Японии преступной группировки «Ямагути-гуми». Он скрывался от сотрудников полиции на протяжении 14-ти лет. 74-летнего Синэхару Сираи вычислили по фото из Facebook.

В Таиланде задержали беглого главу группировки якудза из-за снимка в Facebook


Мужчину взяли под стражу в провинции Лопбури, там он проживал вместе со своей женой, которую нашел в Таиланде. По данным СМИ, Синэхару Сираи разыскивали с 2003 года, его обвиняют в сговоре, в результате которого оказался убит один из членов конкурирующей с «Ямагути-гуми» преступной группировки.

На след якудза удалось выйти по фотографии, случайно обнародованной в социальной сети год назад одним из пользователей. На снимке мужчины, который был обнажен по пояс, отлично просматриваются многочисленные татуировки, характерные для представителя «Ямагути-гуми».

На протяжении последних нескольких лет в Японии вновь активизировалась деятельность якудза. Это связано с расколом группировки "Ямагути-гуми", от нее отделились некоторые бойцы, чтобы организовать собственную организацию, получившую название «Кобе-гуми».
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:58
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