Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании
Власти Нью-Йорка подали заявление в суд на пять крупнейших в мире нефтяных компаний. На сайте администрации американского мегаполиса сообщается, что целью обращения к служителям Фемиды является получение компенсации за приложенные усилия по защите города от последствий глобального потепления.
В число компаний, против которых подан иск, вошли следующие: Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corp, Exxon Mobil Corp, ConocoPhillips, BP PLC. Нью-Йорк намерен пытаться получить компенсацию за те миллиарды долларов, которые ежегодно тратит на мероприятия, направленные на защиту местных жителей от последствий климата. Иск подан в окружной суд Штатов, находящийся на Манхеттене.
В заявлении речь ведется об убытках, которые мегаполису приходится возмещать в настоящее время. Осенью прошлого года аналогичные иски против вышеназванных компаний подавали города Окленд и Сан-Франциско.
В число компаний, против которых подан иск, вошли следующие: Royal Dutch Shell PLC, Chevron Corp, Exxon Mobil Corp, ConocoPhillips, BP PLC. Нью-Йорк намерен пытаться получить компенсацию за те миллиарды долларов, которые ежегодно тратит на мероприятия, направленные на защиту местных жителей от последствий климата. Иск подан в окружной суд Штатов, находящийся на Манхеттене.
В заявлении речь ведется об убытках, которые мегаполису приходится возмещать в настоящее время. Осенью прошлого года аналогичные иски против вышеназванных компаний подавали города Окленд и Сан-Франциско.
Автор: Валерия Орлова