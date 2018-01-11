В работе мессенджера Telegram обнаружили сбои
Синоптик цифрового мира Downdetector предоставил данные, согласно которым в работе мессенджера Telegram отмечаются серьезные сбои. Проблемы возникают не только на территории крупных городов РФ, но и в Испании, Великобритании, Сингапуре и Нидерландах.
Согласно заявлениям пользователей, нарушения работы Telegram заключаются в задержке отправки сообщений. Причем сбои происходят во всех версиях мессенджера.
В последнее время нестабильность работы Telegram не является редкостью. За последний месяц на платформе было зарегистрировано 2 серьезных ошибки. Согласно утверждениям основателя Telegram Павла Дурова, сбои происходят из-за стремительно увеличивающегося числа пользователей интернет-ресурса.
Согласно заявлениям пользователей, нарушения работы Telegram заключаются в задержке отправки сообщений. Причем сбои происходят во всех версиях мессенджера.
В последнее время нестабильность работы Telegram не является редкостью. За последний месяц на платформе было зарегистрировано 2 серьезных ошибки. Согласно утверждениям основателя Telegram Павла Дурова, сбои происходят из-за стремительно увеличивающегося числа пользователей интернет-ресурса.
Автор: Харченко Анна