Armormax представила пуленепробивную версию Tesla Model S P100D
Компания Armormax разработала пуленепробивную версию седана Tesla Model S P100D, названную самым быстрым бронированным авто. Кузов новинки усилен волокном, которое может выдержать выстрел из винтовки.
Для бронирования дверей, крыши, пола и стоек использовано ламинированное волокно и термически обработанный сплав. Обычные стекла электромобиля заменили многослойным оргстеклом с ламинацией. Производитель подчеркивает, что для бронирования не использовались традиционные стальные листы.
В список оборудования автомобиля вошли усиленная подвеска, безопасная резина RunFlat и защищенные элементы установки. Причем вес машины после доработки на 250 кг больше стандартного электрокара (2,28 тонн).
Model S P100D оснащен двумя электрическими двигателями, чья общая мощность достигает 773 л.с. До сотни километров в час электромобиль разгоняется всего за 2,6 секунды. При этом максимум, который может выдать машина – 250 км/ч.
Для бронирования дверей, крыши, пола и стоек использовано ламинированное волокно и термически обработанный сплав. Обычные стекла электромобиля заменили многослойным оргстеклом с ламинацией. Производитель подчеркивает, что для бронирования не использовались традиционные стальные листы.
В список оборудования автомобиля вошли усиленная подвеска, безопасная резина RunFlat и защищенные элементы установки. Причем вес машины после доработки на 250 кг больше стандартного электрокара (2,28 тонн).
Model S P100D оснащен двумя электрическими двигателями, чья общая мощность достигает 773 л.с. До сотни километров в час электромобиль разгоняется всего за 2,6 секунды. При этом максимум, который может выдать машина – 250 км/ч.
Автор: Дрокина Татьяна