Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Технологии

На CES 2018 AKG представила наушники N5005 за $1000
Компания AKG представила в рамках CES 2018 наушники N5005, гаджет оценен производителем в 1 тыс. долларов. Внутриканальный девайс пополнил серию Studio on-the-go Series, изделие имеет студийное качество звучания фонограмм.

На CES 2018 AKG представила наушники N5005 за $1000

Специалисты, ознакомившись с новинкой, отмечают, что наушники N5005 получили стильный дизайн, их корпус сделан из керамики, он устойчив к царапинам. Серийный номер выгравирован во внутренней части бокса. Модель способна воспроизводить музыку в Hi Ges, гаджет имеет драйвера Quad BA и AKG One Dynamic. Они позволяют придать аудиотрекам «фирменные» низкие частоты, точные СЧ и прозрачный звук верхнего диапазона. В комплект новинки входит набор для чистки изделия, чехол, четыре набора наконечников для ушей, наборы вкладышей SpinFit.

В комплект входят кабели на 3,5 и 2,5 мм, четыре звуковых фильтра (High Boost, Semi-High Boost, Reference Sound и Bass Boost), пульт управления, Bluetooth-адаптер, микрофон и аккумулятор, он способен обеспечить 8-часовую работу изделия. В салонах наушники N5005 появятся весной нынешнего года.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:14
Читайте также
Загрузка...
Киев может признать русский язык украинской
В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда
В РФ пользователей соцсетей могут обязать
Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа
Владимир Путин заявил о готовности передать
В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве
Решением суда духовные братья "бога Кузи"
"Дом-2": Катя Жужа взволнована болезнью собачки
Москвичка поверила экстрасенсу и отдала ему 2 млн
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских
Губернатор Пензенской области простился с
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 00:30 В США материнские платы Dell начали использовать для
11.01, 23:59 Новая постоянная пирамида инженера Голода может
11.01, 23:40 Ученые: Женщины живут дольше мужчин из-за биологических
11.01, 23:20 Метеоприборы в России намного отстают от зарубежных
11.01, 23:00 Киев может признать русский язык украинской культурной
11.01, 22:40 Эксперты: Самой пунктуальной авиакомпанией мира является
11.01, 22:25 В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей
11.01, 22:22 В РФ пользователей соцсетей могут обязать маркировать
11.01, 22:00 Яна Рудковская похвасталась завтраком с красной икрой и
11.01, 21:45 McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT
11.01, 21:36 Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной
11.01, 21:23 Физики МГУ создали ловушку для улавливания нейтронов
11.01, 21:20 Ученые предложили зимой освещать Заполярье
11.01, 21:05 Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного
11.01, 20:59 Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на
11.01, 20:48 Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о
11.01, 20:43 Владимир Путин заявил о готовности передать Украине
11.01, 20:40 В Новосибирске умелец собрал танк из двух автомобилей
11.01, 20:28 В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
11.01, 20:16 Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве водителя
Новости партнеров