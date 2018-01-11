На CES 2018 AKG представила наушники N5005 за $1000
Компания AKG представила в рамках CES 2018 наушники N5005, гаджет оценен производителем в 1 тыс. долларов. Внутриканальный девайс пополнил серию Studio on-the-go Series, изделие имеет студийное качество звучания фонограмм.
Специалисты, ознакомившись с новинкой, отмечают, что наушники N5005 получили стильный дизайн, их корпус сделан из керамики, он устойчив к царапинам. Серийный номер выгравирован во внутренней части бокса. Модель способна воспроизводить музыку в Hi Ges, гаджет имеет драйвера Quad BA и AKG One Dynamic. Они позволяют придать аудиотрекам «фирменные» низкие частоты, точные СЧ и прозрачный звук верхнего диапазона. В комплект новинки входит набор для чистки изделия, чехол, четыре набора наконечников для ушей, наборы вкладышей SpinFit.
В комплект входят кабели на 3,5 и 2,5 мм, четыре звуковых фильтра (High Boost, Semi-High Boost, Reference Sound и Bass Boost), пульт управления, Bluetooth-адаптер, микрофон и аккумулятор, он способен обеспечить 8-часовую работу изделия. В салонах наушники N5005 появятся весной нынешнего года.
Специалисты, ознакомившись с новинкой, отмечают, что наушники N5005 получили стильный дизайн, их корпус сделан из керамики, он устойчив к царапинам. Серийный номер выгравирован во внутренней части бокса. Модель способна воспроизводить музыку в Hi Ges, гаджет имеет драйвера Quad BA и AKG One Dynamic. Они позволяют придать аудиотрекам «фирменные» низкие частоты, точные СЧ и прозрачный звук верхнего диапазона. В комплект новинки входит набор для чистки изделия, чехол, четыре набора наконечников для ушей, наборы вкладышей SpinFit.
В комплект входят кабели на 3,5 и 2,5 мм, четыре звуковых фильтра (High Boost, Semi-High Boost, Reference Sound и Bass Boost), пульт управления, Bluetooth-адаптер, микрофон и аккумулятор, он способен обеспечить 8-часовую работу изделия. В салонах наушники N5005 появятся весной нынешнего года.
Автор: Семен Зайцев