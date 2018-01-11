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Хоккинг: Человечество будет уничтожено через 100 лет
Британский физик Стивен Хоккиг считает, что через 100 лет человечество погибнет из-за аномальной жары. Она станет результатом глобального потепления, рассказал ученый во втором эпизоде документального фильма «Любимые места».

Хоккинг: Человечество будет уничтожено через 100 лет


По мнению Хокинга, если климата продолжит меняться и дальше, то атмосфера нагреется так, что Земля напомнит Венеру. Температура на поверхности последнего небесного тела составляет 467 градусов Цельсия, а давление превышает земное минимум в 93 раза. Как считает Хоккинг, этих показателей достаточно, чтобы полностью уничтожить подводную лодку. Соответствующие условия возникают из-за парникового эффекта, когда плотный облачный покров не выпускает тепло, поступающее от Солнца.

Исследователь предполагает, что 4,5 миллиарда лет тому назад на Венере находились океаны, но из-за того, что планета близко находится к Звезде, вода испарилась. В то же время атмосфера небесного тела насытилась водяным паром.

Как считает Хоккинг, через 100 лет условия на Земле необратимо начнут ухудшаться, поэтому людям придется искать новый дом. «Я оплачу поездку на Венеру тому, кто отрицает глобальное потепление», - заявил ученый.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 14:17
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