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exclusive / Экономика

Ростех и Siemens создадут в России сеть медлабораторий за 4 млрд рублей
В России появится сеть централизованных медлабораторий, созданных при партнерстве «Ростеха» и немецкой компании Siemens. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано сторонами.

Ростех и Siemens создадут в России сеть медлабораторий за 4 млрд рублей


«Государство не может контролировать качество работы мелких лабораторий, проводящих исследование биоматериалов россиян, поэтому задумалось о централизованной системе. Новый проект позволит повысить качество медицинских услуг и сократит бюджетные расходы. Сначала лаборатории появятся в трех регионах, но в дальнейшем их количество возрастет до 10», - рассказал инсайдер из системы здравоохранения.

Представители «Ростеха» данные подтвердили, но подробности раскрывать не стали. Известно, что анализы лаборанты будут делать на оборудовании Siemens. Пресс-служба немецкой компании пока не комментирует возможное сотрудничество с госкорпорацией.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 14:21
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