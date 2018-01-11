Sony показала новое поколение робота-щенка aibo с искусственным интеллектом
Компания Sony показала робота-щенка, оснащенного искусственным интеллектом. Продукт под названием aibo передали первым собственникам, выигравшим его во время проведения предварительных интернет-торгов.
Компания Sony производила подобных роботов до 2006-го года, но тогда название указывалось заглавными буквами — AIBO. Это аббревиатура, созданная из слов «искусственный интеллект» и японского «дружок». Новая версия собачки отличается размерами достаточно крупного щенка и повышенной реалистичностью. Она способна лаять, двигать ушами, показывать реакцию на прикосновения и играть.
Робот-щенок получил 2 камеры, позволяющие отличать хозяев и посторонних лиц. Помимо этого, он может самостоятельно найти путь к зарядному устройству. Разработка постоянно поддерживает связь с интернетом для обмена данными с другими роботами в целях приобретения новых навыков. Стоимость щенка с искусственным интеллектом составляет $1,9 тысячи.
Компания Sony производила подобных роботов до 2006-го года, но тогда название указывалось заглавными буквами — AIBO. Это аббревиатура, созданная из слов «искусственный интеллект» и японского «дружок». Новая версия собачки отличается размерами достаточно крупного щенка и повышенной реалистичностью. Она способна лаять, двигать ушами, показывать реакцию на прикосновения и играть.
Робот-щенок получил 2 камеры, позволяющие отличать хозяев и посторонних лиц. Помимо этого, он может самостоятельно найти путь к зарядному устройству. Разработка постоянно поддерживает связь с интернетом для обмена данными с другими роботами в целях приобретения новых навыков. Стоимость щенка с искусственным интеллектом составляет $1,9 тысячи.
Автор: Валерий Антонов