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Зрители призвали сделать Сашу Черно единственной ведущей телестройки «Дом-2»
Зрители телепроекта «Дом-2» выступили с предложением сделать Сашу Черно единственной ведущей шоу. Те, кто смотрит выпуски, достаточно давно заявили о недовольстве новым форматом.

Зрители призвали сделать Сашу Черно единственной ведущей телестройки «Дом-2»


Для роста рейтингов организаторы телестройки используют самые разные методы, однако количество недовольных все же остаётся достаточно большим. Соответственно, они предлагают свои способы повышения успешности шоу.

Зрители отметили, что на сегодня порядок на проекте может гарантировать исключительно Саша Черно. Ряд пользователей соцсетей выразил мнение, что она «перевоспитает» участников, а также повысит рейтинги всего «Дома-2». При этом поступило предложение отказаться от помощников на Сейшелах, поскольку подобный подход уже использовался ранее.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 14:29
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