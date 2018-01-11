Стас Пьеха пожелал фанатам доброго утра песней Игоря Талькова
Стас Пьеха разместил на личной странице в Instagram новый пост. В ней он пожелал поклонникам доброго утра при помощи песни «А я все помню этот день» за авторством Игоря Талькова.
На своей странице в Instagram певец показан с цветком в руках. Песню он исполнил лично. В комментарии Пьеха указал слова «Голос предков».
Поклонники исполнителя оценили его исполнение известной песни. Видео достаточно быстро собрало свыше 21 тысячи просмотров.
На своей странице в Instagram певец показан с цветком в руках. Песню он исполнил лично. В комментарии Пьеха указал слова «Голос предков».
Поклонники исполнителя оценили его исполнение известной песни. Видео достаточно быстро собрало свыше 21 тысячи просмотров.
Автор: Валерий Антонов