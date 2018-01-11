Рост цен на бензин в РФ в 2017 году почти в 3 раза превысил темп инфляции
Рост потребительских цен на бензин в РФ за декабрь 2017 года составил 1,4%. Ему удалось превысить темпы инфляции, достигшие, по статистической информации Росстата, отметки в 0,4%.
За ноябрь увеличение стоимости бензинового топлива составило 0,4%, октябрь - 0,2%, а сентябрь - 0,3%. Наиболее резкое подорожание произошло в июне - 1,1%.
В течение всего прошлого года увеличение цен на топливо составило 7,3%. При этом годовой показатель роста инфляции оценивается в 2,5%. Таким образом, фиксируется 3-кратная разница между темпами изменений двух показателей.
За ноябрь увеличение стоимости бензинового топлива составило 0,4%, октябрь - 0,2%, а сентябрь - 0,3%. Наиболее резкое подорожание произошло в июне - 1,1%.
В течение всего прошлого года увеличение цен на топливо составило 7,3%. При этом годовой показатель роста инфляции оценивается в 2,5%. Таким образом, фиксируется 3-кратная разница между темпами изменений двух показателей.
Автор: Валерий Антонов