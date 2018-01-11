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В Кремлевском дворце покажут «Высоцкий. Рождение легенды»
25 января в Кремлевском дворце состоится музыкальное представление Московского Губернского театра, по случаю 80-летнего юбилея Владимира Высоцкого. Работой над спектаклем «Высоцкий. Рождение легенды» занимался Сергей Безруков.

В Кремлевском дворце покажут «Высоцкий. Рождение легенды»


25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. По этому случаю Московский Губернский театр приглашает в Кремлевский дворец на спектакль «Высоцкий. Рождение легенды».

Роль главного героя не принадлежит одному актеру, эта личность раскрывается в нескольких отрывках из его жизни, фрагментов его стихотворений и песен. Авторы постановки не старались рассказать о биографических фактах Высоцкого, но целью было получить ответ на вопрос: как появляется легенда? Источником всему стали рассказы его товарищей, мало кому известные страницы жизни певца, отдельные строки из личной переписки и дневников. Зрители услышат исполнение всеми любимых песен в разных стилях и необычной аранжировке.

Сергей Безруков отметил, что Высоцкий является легендарным человеком, представители старшего поколения воспитывались на его творчестве, и сейчас очень важно донести это новому поколению.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 14:40
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