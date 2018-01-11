Автор песни «Продавай наркотики» Montana Millz получил три года за продажу наркотиков
Автор популярной песни «Продавай наркотики» Майкл Персо, читающий рэп под псевдонимом Montana Millz, сел на три года в тюрьму за продажу запрещенных наркотических средств. Сведения предоставил портал Reuters.
Представитель прокуратуры рассказал, что полицейские несколько месяцев следили за хип-хопером, который вызвал подозрение своими песнями о запрещенных препаратах. Им удалось собрать доказательную базу и провести задержание. На суде адвокат подзащитного пытался доказать невиновность рэпера через тексты его песен, но намеренно не стал упоминать трек «Feds Watching».
Представитель прокуратуры рассказал, что полицейские несколько месяцев следили за хип-хопером, который вызвал подозрение своими песнями о запрещенных препаратах. Им удалось собрать доказательную базу и провести задержание. На суде адвокат подзащитного пытался доказать невиновность рэпера через тексты его песен, но намеренно не стал упоминать трек «Feds Watching».
Автор: Джанабилова Татьяна П