Самолет Воронеж-Москва был задержан на 11 часов
11 января, в четверг, был задержан самолет, ожидавший вылета из города Воронеж в российскую столицу. Об этом появилось официальное сообщение на веб-сайте аэропорта.
Выяснилось, что указанный авиалайнер из областного центра России должен быть вылететь в 11:10 утра. В столичной воздушной гавани Шереметьево борт должен был приземлиться не ранее 12:10.
Однако возникли технические проблемы. Именно из-за них вылет самолета задержали до 10 часов вечера. На этот момент подробности инцидента уточняются. Позже на сайте компании могут появиться дополнительные данные.
Выяснилось, что указанный авиалайнер из областного центра России должен быть вылететь в 11:10 утра. В столичной воздушной гавани Шереметьево борт должен был приземлиться не ранее 12:10.
Однако возникли технические проблемы. Именно из-за них вылет самолета задержали до 10 часов вечера. На этот момент подробности инцидента уточняются. Позже на сайте компании могут появиться дополнительные данные.
Автор: Дрокина Татьяна