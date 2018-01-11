В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей в день
Минфин в январе нынешнего года планирует закупить валюту на внутреннем рынке на общую сумму 257,1 миллиарда рублей. Такая информация обнародована на официальном сайте профильного ведомства.
Финансовые операции будут проводиться на протяжении трёх недель, начиная с 15 января. Ежедневно объём приобретенной иностранной валюты будет равен 15,1 миллиарда рублей.
Ранее Антон Силуанов, глава Минфина, рассказывал представителям СМИ, что суммарный объём покупок валюты в этом году составит 2 триллиона рублей, если среднегодовая цена на нефть зафиксируется на уровне 54-55 долларов за баррель. В случае увеличения стоимости «черного золота» до 60 долларов за «мерную бочку» сумма увеличился до 2,8 триллиона рублей.
Финансовые операции будут проводиться на протяжении трёх недель, начиная с 15 января. Ежедневно объём приобретенной иностранной валюты будет равен 15,1 миллиарда рублей.
Ранее Антон Силуанов, глава Минфина, рассказывал представителям СМИ, что суммарный объём покупок валюты в этом году составит 2 триллиона рублей, если среднегодовая цена на нефть зафиксируется на уровне 54-55 долларов за баррель. В случае увеличения стоимости «черного золота» до 60 долларов за «мерную бочку» сумма увеличился до 2,8 триллиона рублей.
Автор: Валерия Орлова