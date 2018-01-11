Президент РФ проведет важный международный телефонный разговор
Согласно заявлениям пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вечером 11 января, в рамках рабочих дискуссий, президент РФ Владимир Владимирович Путин проведет международный телефонный разговор. Песков не указал имени собеседника, но заверил, что после проведения диалога, его результаты будут предоставлены журналистам.
На данный момент лидер России работает в Кремле. Пресс-секретарь утверждает, что в плотном графике Владимира Владимировича присутствует большое количество деловых встреч, однако международный разговор сейчас находится в приоритете.
На данный момент лидер России работает в Кремле. Пресс-секретарь утверждает, что в плотном графике Владимира Владимировича присутствует большое количество деловых встреч, однако международный разговор сейчас находится в приоритете.
Автор: Харченко Анна