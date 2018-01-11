На обложке Vogue усмотрели "слишком белых" женщин
В Сети обнародована февральская обложка британской версии глянцевого журнала Vogue. Пользователи раскритиковали ее и обвинили издателей в расизме, поскольку увидели там «слишком белых» женщин. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Февральскую обложку Vogue украсили австралийские актрисы Николь Кидман и Марго Робби. На ней издатели обозначили тему одного из материалов, который получил название «Нам нужно поговорить о расах». По словам критиков, редакция журнала выбрала «слишком белых» героинь и не сочла нужным показать общественное расовое разнообразие. Как считают читатели, они были рада бы увидеть пять представительниц разных национальностей.
Несмотря на шквал критики, обложка Vogue собрала свыше 30 тысяч отметок «мне нравится». Нашлись и те, кому она очень понравилась.
Февральскую обложку Vogue украсили австралийские актрисы Николь Кидман и Марго Робби. На ней издатели обозначили тему одного из материалов, который получил название «Нам нужно поговорить о расах». По словам критиков, редакция журнала выбрала «слишком белых» героинь и не сочла нужным показать общественное расовое разнообразие. Как считают читатели, они были рада бы увидеть пять представительниц разных национальностей.
Несмотря на шквал критики, обложка Vogue собрала свыше 30 тысяч отметок «мне нравится». Нашлись и те, кому она очень понравилась.
Автор: Валерия Орлова